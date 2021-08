Pirates of the Caribbean satte rekorder for Sea of Thieves

HQ

Undertegnede var tydeligvis ikke den eneste som ble ganske interessert i Sea of Thieves igjen da Rare annonserte spillets Pirates of the Caribbean-utvidelse A Pirate's Life.

Britene forteller nemlig at Sea of Thieves satte rekord for antall spillere i juni. Den måneden var det over 4, 8 millioner aktive spillere, noe spillet aldri har hatt før. Ganske imponerende med tanke på at det er godt over tre år gammelt.

Slikt må selvsagt feires, og utviklerne har ikke bare offentliggjort takkevideoen nederst. Denne helgen vil det også være Gold & Glory Weekend i Sea of Thieves slik at vi får dobbelt gull og rykte. I tillegg venter det enda flere kosmetiske godsaker fra Pirates of the Caribbean med både

Cursed Ferryman Ship Collection, Davy Jones Cursed Costume Set og ikke minst kjæledyret Condemned Captain Monkey. "Why thank ye, Jack." "You're welcome". "Not you. We named the monkey Jack."