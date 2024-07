Pirates of the Caribbean sitt Fortnite-arrangement starter på fredag

HQ

Vi har sett en hel rekke rykter og rapporter som har sagt at Pirates of the Caribbean ville være en av de neste store crossoverene i Epic Games 'Battle Royale Fortnite. Vel, det er endelig på tide at dette ble en realitet.

Fredag 19. juli kommer Pirates of the Caribbean til Fortnite som en del av et arrangement som kalles Cursed Sails.

Selv om vi ennå ikke har en fullstendig liste over nøyaktig og bekreftet informasjon, har den ofte pålitelige Fortnite leaker ShiinaBR tatt til X for å avsløre at det vil være en Event Pass, og å dømme etter lekkede bilder, vil det være en Cursed Gold valuta å tjene og varianter av de forskjellige berømte Disney-figurene, for eksempel Captain Jack Sparrow.

