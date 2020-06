Pistol Whip har fått PS4-dato og endrer farge på figurer

Du ser på Annonser

I april fortalte Cloudhead at Pistol Whip ville komme til PlayStation VR en gang i sommer, og de har ikke tenkt å tøye strikken langt heller.

Nå kan studioet annonsere at Pistol Whip lanseres til PlayStation VR den 28. juli, men det viser seg at spillet da vil se litt annerledes ut. I en melding på Twitter skriver utviklerne at de vil endre fargen på fiender i spillet for å være absolutt sikre på at fremstillingen ikke skal kunne virke rasistisk. Det skal bli spennende å se hvordan dette vil påvirke spillets spesielle stil. Forhåpentligvis blir den bare enda bedre om mulig.