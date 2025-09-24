Planene om et VM med 64 lag i 2030 vil bli diskutert på FIFA Council-møtet neste uke

HQ

FIFA skal neste år arrangere det største verdensmesterskapet noensinne, med 48 lag, World Cup 2026 i USA, Mexico og Canada. Det neste verdensmesterskapet, i 2030, kan imidlertid bli enda større. CONMEBOL-presidenten kom tidligere i år med et forslag om å ha 64 lag, dobbelt så mange som vanlig, til VM i 2030. Det vil allerede være det første på tre kontinenter (Spania og Portugal i Europa, Marokko i Afrika, samt innledende gruppespill i Argentina, Paraguay og Uruguay, for å feire 100-årsjubileet for det første verdensmesterskapet som ble avholdt i Uruguay).

Onsdag ble planen diskutert inngående i FIFAs hovedkvarter i Trump Tower i New York, mellom FIFA-president Gianni Infantino, CONMEBOL-president Alejandro Domínguez og presidentene i Uruguay og Paraguay, Santiago Peña og Yamandú Orsi.

Et VM med 64 lag kan bli godkjent eller avvist i neste uke, 3. oktober, på et møte i FIFA Council i Zürich. Det er imidlertid skepsis til disse planene, og flere aktører som CONCACAF og AFC (det asiatiske forbundet) har uttalt seg offentlig om dette.

Og ifølge The Guardian er det lite sannsynlig at planen vil gå gjennom, ettersom den ikke vil få nok stemmer. Et VM med 64 lag (som ville gi mer enn 30 % av FIFAs 211 nasjoner mulighet til å delta) ville ha for mange kamper uten konkurranse, noe som ville undergrave forretningsmodellen, sier noen kilder.