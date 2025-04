Forslaget om et VM med 64 lag avvises av de fleste FIFA-forbundene, "det vil bli totalt kaos"

HQ

CONMEBOL-president Alejandro Domínguez foreslo et fotball-VM med 64 lag (dobbelt så mange som vanlig), men det får ikke mye støtte, i hvert fall ikke fra naboene i nord. Victor Montagliani, president i CONCACAF, sa til ESPN at han ikke tror det ville være riktig, ikke bare for turneringen, "men for det bredere fotballøkosystemet, fra landslag til klubbkonkurranser, ligaer og spillere".

"Vi har ikke engang startet det nye verdensmesterskapet med 48 lag ennå, så personlig synes jeg ikke at en utvidelse til 64 lag burde være på bordet engang", sa han, med henvisning til VM 2026, som skal arrangeres i USA, Canada og Mexico, og som allerede vil ha et utvidet format, noe som allerede hjelper uvanlige land som New Zealand med å kvalifisere seg.

CONCACAF-presidenten er et ekko av UEFA-president Aleksander Čeferin, som sa at det var en dårlig idé, og sa seg forundret over at ideen har blitt diskutert rundt omkring, selv uten at den formelt har blitt foreslått i FIFA Council. Et VM med 64 lag vil også bety dobbelt så mange kamper, 128 i stedet for de vanlige 64.

Ideen skal ha blitt lansert av Uruguays fotballpresident, hvis land skal være medarrangør av VM i 2030, som vil finne sted i Spania, Portugal og Marokko, med unntak av et begrenset antall kamper i Uruguay, Argentina og Paraguay, for å feire 100-årsjubileet for det første verdensmesterskapet som ble avholdt i Uruguay.

Sjeik Salman bin Ibrahim Al Khalifa, AFC-president, går enda lenger, og mener at det ville bli "totalt kaos". "Noen kan komme og kreve å øke antallet til 132 lag. Hvor ville vi ende opp da?".