Planet Zoo får enda flere dyr i utvidelsen Africa Pack

Planet Zoo fyller to år i høst, men Frontier Developments fortsetter likevel å bygge ut spillet sitt med mange nye og spennende DLC-pakker. Sumulatorens senste utvidelse, Africa Pack, har nå blitt sluppet og med denne kommer fem nye dyrearter fra verdensdelen samt 180 nye miljødeler.

Ved å kjøpe denne kan du legge til surikater, afrikanske pingviner, skarabéer, ørkenrever og hvite neshorn til dine dyreparker. Det kommer også et nytt eksklusivt tidsbestemt scenario her, som gir spillerne som oppgave å administrere et dyrevelferdsanlegg med base i Mellom-Amerika.

Spiller du selv Planet Zoo og hva synes du om det?