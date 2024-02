Planet Zoo viser konsollfunksjonene i en ny spilltrailer

HQ

Frontier Developments har nettopp delt en første titt på hvordan de konsollspesifikke funksjonene vil fungere i Planet Zoo når det lanseres på PS5 og Xbox Series X/S 26. mars 2024.

Som en del av en ny trailer får vi se hvordan kontrollene er justert og tilpasset for å passe til en kontroller, samtidig som vi får et glimt av grafikken og hvordan spillet vil bli presentert på et annet format enn PC. Se traileren nedenfor.

Hvis du vil vite mer om konsollversjonen av spillet før det lanseres om en måneds tid, kan du ta turen hit for å finne ut mer om de ulike utgavene, forhåndsbestillingsinsentivene og hvordan DLC vil bli lansert.