Platinum Games beklager hele Babylon's Fall-floppen

Babylon's Fall var Platinum Games sitt første live service-prosjekt, men det var klart fra dag én at det rett og slett ikke var nok spillere til å skape et solid fellesskap. I tillegg fikk det hard kritikk fra anmeldere over hele verden som rett og slett ikke likte det som ble servert.

Nylig kunngjorde Platinum at selv om de i utgangspunktet prøvde å berge det synkende skipet, vil spillet legges ned likevel. I et intervju med VGC sier Platinum-sjef Atsushi Inaba unnskyld til spillerne:

"The only thing we can comment on here in terms of the closure of the Babylon's Fall service itself, is that this unfortunate conclusion might have been something that had triggered some disappointment, perhaps maybe even anger, to our dedicated fans and players.

And any disappointment that we might have caused for our fan base is something we feel extremely sorry about, the fact that we led our dedicated fans to feel that way as a developer. Providing any sentiment other than enjoyment and fun in our creations to players is something that we're not very happy about at all as a developer."

Studioet sier imidlertid at de ikke har gitt opp live service-satsingen.