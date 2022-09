Babylon's Fall legges ned og fjernes fra butikker

HQ

Mange av oss fryktet at Babylon's Fall ville bli et nytt mislykket prosjekt fra Platinum Games og Square Enix lenge før spillet faktisk ble lansert. Dessverre ble starten faktisk katastrofal, men de første to ukene hevdet de to selskapene at planen likevel var å gjøre ting bedre etter hvert. To måneder senere hadde låten fått en annen lyd, så dagens annonsering sjokkerer ikke akkurat.

Platinum Games og Square Enix forteller at Babylon's Fall stenger serverne og dermed legges ned den 28. februar neste år. Allerede i dag stoppes derfor salget av både spillet og valutaen Garaz. Deretter vil salget av Battle Pass avsluttes den 29. november.

Om en eller to av dere faktisk spiller dette fortsatt er det likevel et håndfull eventer og belønninger å se frem til siden håpet er å ende spillets liv med stil.