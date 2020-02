Platinum Games vil gjerne ha tilbake Scalebound fra Microsoft

Det ser ut til at Platinum Games ønsker å bli mer uavhengige, og gi ut sine egne spill uten hjelp fra store utgivere. De har for eksempel nå startet en Kickstarter-kampanje for å få The Wonderful 101 ut på de nye konsollene, og nå ser det ut til at de ønsker å få tilbake det kansellerte Scalebound fra Microsoft.

I følge Eurogamer Portugal (oversatt av Jack of All Controllers) sier Platinum Games-sjefen Atsushi Inaba følgende i et intervju om Scalebound:

"But this was an intellectual property that belongs 100% to Microsoft. Whatever happens to this project, we can't do anything with it unless Microsoft leaves us. But it's a game that falls in love and loved, if the opportunity arises, it's something we'd love to go back to."

I fjor gikk det rykter om at Scalebound ville bli utgitt på Switch, men det ser ut til at spillet fortsatt ligger begravet mellom Micrsoft og Platinum Games. Det finnes dog et bittelite håp for spillet enda.