The Wonderful 101: Remastered er nå på Kickstarter

Så var det endelig offisielt. Etter noen dager med hinting og gårsdagens rykter har Platinum Games bekreftes at de ønsker å bringe The Wonderful 101 til de nye konsollene.

Dette har de gjort med å starte The Wonderful 101: Remastered sin Kickstarter-kampanje. Her ber de om omtrent 500,000 norske kroner for å bringe en oppusset utgave av det over seks år gamle Wii U-spillet til Nintendo Switch. Deretter ber de om rundt 2500,000 kroner for en PC-utgave og 5000,000 kroner for PlayStation 4. Oversikten viser også at andre utgaver vurderes, men siden disse er uklare virker det som om blant annet Xbox One fortsatt er usikkert.

I skrivende stund har kampanjen fått såpass mye støtte at Nintendo Switch-utgaven allerede er klar, så det skal bli interessant å se hvor det hele stopper. Utviklerne var visst også forberedt på dette også, for om alt går som planlagt vil remasteren lanseres en gang i april. Noe som gjør denne tanken litt merkelig er at de sier vi kan forvente mer innhold til spillet om enkelte mål oppfylles, men kanskje er disse tingene såpass små at det ikke tar lang tid å implementere dem. Om de da ikke planlegger utvidelser etter lansering. Tiden vil vise.