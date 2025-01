PlatinumGames lover overraskelser for å markere Bayonettas 15-årsjubileum

HQ

2025 er året da Bayonetta feirer 15-årsjubileum som globalt videospill, ettersom den første delen i serien debuterte på verdensbasis i januar 2010. Det ble faktisk lansert tidligere i Japan, med en utgivelse 29. oktober 2009, men uansett hvilken dato actionprosjektet kom, er vi nå inne i 15-årsjubileet, noe som utvikleren PlatinumGames har tenkt å feire.

Som nevnt i et innlegg på X, blir vi fortalt at PlatinumGames har til hensikt å feire milepælen med "a few things in store". Vi blir ikke fortalt hva disse vil være, men de sier å "holde øynene avskallet".

I den lengre uttalelsen på utviklerens nettsted legger PlatinumGames til: "I løpet av de siste 15 årene har vi kunnet gå sammen med Bayonetta og seriens sjarmerende rollebesetning. Å glede så mange mennesker gjennom Bayonetta har vært en uvurderlig reise for oss.

"Fremover vil vi fortsette å ta på oss nye utfordringer for å skape spill som overrasker og gleder fansen vår. Vi ser frem til deres fortsatte støtte til Bayonetta og PlatinumGames!"

Med milepælen i tankene, hva vil du gjerne se fra Bayonetta -serien? En kunngjøring av et nytt spill? Kanskje ikke-Nintendo-porteringer av Bayonetta 2 og Bayonetta 3? La oss få vite det nedenfor.