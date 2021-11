Playdate utsatt til starten av 2022

HQ

I går kunngjorde altså Valve at Steam Deck har blitt utsatt til februar, og det er ikke den eneste spillmaskinen vi må vente lengre på enn planlagt.

Panic skriver i en pressemelding at også Playdate har blitt utsatt til starten av 2022. Denne utvidelsen skyldes dog ikke en komponentmangel eller pandemien, men faktisk en kritisk feil med batteriet skaperne akkurat ble obs på. Derfor må batteriene i alle enhetene byttes ut, som selvsagt fører til forsinkelser og store ekstrautgifter for selskapet. Dette fører til at de 20,000 første Playdate-enhetene som egentlig skulle sendes før året var omme må vente til "tidlig neste år".

Den gode nyheten med dette er at de nye batteriene visstnok skal ha langt bedre kapasitet, så det vil jeg si er en god kompensasjon.