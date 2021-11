Valve utsetter Steam Deck til februar

HQ

Til og med mange av oss som ikke spiller noe særlig på PC ble interessert da Valve bekreftet Steam Deck. Spenningen ble ikke akkurat mindre av at "PC-konsollen" skulle slippes allerede i desember, så kveldens nyhet er litt skuffende.

For Valve forteller at de har bestemt seg for å utsette Steam Deck til februar. Dette skyldes blant annet mangel på komponenter, så det er ekstremt lite gigantselskapet kan gjøre med saken. Dere som allerede har fått reservert en vil snart motta en email om hva den nye forventede forsendelsesdatoen er, men som sagt vil altså ikke de første begynne å gå ut før om tre måneder nå.