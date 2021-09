Playground Games har offentliggjort listen over samtlige 420 biler i Forza Horizon 5

HQ

Forza Horizon 5 kommer til å by på hele 420 biler ved selve lanseringen. Det er et ganske stort antall, men det kommer i tillegg til dette til å tilføyes nye biler etter spillet er lansert. Men hvis du gjerne vil sjekke om din favoritt er å finne fra starten av, så er listen nå live her.

Imidlertid har blant annet VGC satt opp en litt annerledes oversikt, som gir overblikk over hvor mange biler fra de forskjellige produsentene vi kan regne med. Den har vi limt inn under.

Acura - 3 cars

Alpine - 2 cars

Alumi Craft - 1 car

AMC - 1 car

AMG Transport Dynamics - 1 car

Apollo - 1 car

Ariel - 2 cars

Aston Martin - 7 cars

Audi - 15 cars

Austin Healey - 1 car

Auto Union - 1 car

BAC - 1 car

Buick - 2 cars

Cadillac - 2 cars

Can-Am - 1 car

Caterham - 1 car

Chevrolet - 24 cars

Datsun - 1 car

DeBerti Design - 3 cars

Dodge - 9 cars

Exomotive - 1 car

Ferrari - 25 cars

Ford - 54 cars

Formula Drift - 7 cars

Funco Motorsports - 1 car

GMC - 1 car

Hennessey - 2 cars

Holden - 3 cars

Honda - 14 cars

Hoonigan - 11 cars

Hot Wheels - 2 cars

HSV - 2 cars

Hummer - 1 car

Hyundai - 1 car

Infiniti - 1 car

International - 1 car

Jaguar - 13 cars

Jeep - 6 cars

Koenigsegg - 6 cars

KTM - 1 car

Lamborghini - 16 cars

Land Rover - 6 cars

Lexus - 3 cars

Local Motors - 1 car

Lola - 1 car

Lotus - 5 cars

Maserati - 3 cars

McLaren - 10 cars

Mercedes-AMG - 4 cars

Mercedes-Benz - 17 cars

Meyers - 1 car

MG - 1 car

Mitsubishi - 7 cars

Morgan - 1 car

Morris - 1 car

Mosler - 1 car

Napier - 1 car

Nissan - 20 cars

Opel - 1 car

Pagani - 3 cars

Penhall - 1 car

Peugeot - 3 cars

Plymouth - 1 car

Polaris - 1 car

Pontiac - 3 cars

Porsche - 28 cars

Radical - 1 car

Ram - 1 car

Reliant - 1 car

Renault - 5 cars

Rimac - 1 car

RJ Anderson - 1 car

Saleen - 2 cars

Sierra Cars - 1 car

SRT - 1 car

Subaru - 7 cars

Toyota - 11 cars

TVR - 3 cars

Ultima - 1 car

Vauxhall - 2 cars

Volkswagen - 13 cars

VUHL - 1 car

Willys - 1 car

Zenvo - 1 car