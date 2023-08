PlayStation 5 er nå billigere i Norge

HQ

Et år har gått siden Sony økte prisen for en PlayStation 5, noe som førte til at de fleste butikker her til lands har krevd rundt 6,500 kroner for den vanlige utgaven. Siden den gang har det japanske selskapet sagt at produksjonsproblemene er over, noe som betyr at det er lettere å få tak i en konsoll. Da passet det godt for britene at PS5ene også var på tilbud tidligere i sommer. Dette førte til at salget økte betraktelig i noen uker, så det skal bli interessant å se om Norge opplever noe lignende i disse dager.

Nå er nemlig PlayStation 5 også på tilbud her i Norge. Prisene for en konsoll med diskdrev har blitt redusert med nesten 1000 kroner flere steder, for nå kan du kjøpe en PS5 for 5,799 kroner hos blant annet Elkjøp og Komplett. Ganske spesielt når dette betyr at den vanlige PlayStation 5-pakken er billigere enn PS5 Digital, så man skulle nesten tro de prøver å tømme lagrene før en ny utgave kommer i høst...

Tilbudet skal vare ut den 27. august, så du har to uker å gripe denne muligheten på.