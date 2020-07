PlayStation 5 får en mye større lansering enn fryktet

Du ser på Annonser

I april hevdet vanligvis meget pålitelige Bloomberg at Sonys produksjonsplaner for PlayStation 5 hadde fått seg en skikkelig bulk som følge av Covid-19, så med mindre ting endret seg ville det bare produseres mellom 5 og 6 millioner PS5-konsoller frem til neste april. Dette ville vært langt mindre enn tilfellet var for PlayStation 4, så det er godt at se at ting tydeligvis har endret seg.

Nikkei sine gode kilder hos Sony sier at selskapet nå har økt produksjonsbestillingene sine noe voldsomt, og dermed regner med å ha laget hele 9 millioner PlayStation 5-konsoller innen april. En forståelig endring siden store deler av verden har begynt å lette på restriksjonene. Forhåpentligvis betyr dette at det ikke skal bli så altfor vanskelig å skaffe seg Sonys kommende konsoll her til lands om man er tidlig ute i høst.