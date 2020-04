Rykte: PlayStation 5 blir sjeldnere enn PS4 - fortsatt klar for 2020

Nå er ikke jeg av typen som liker å skrive om de samme nyhetene om og om igjen, men i disse coronatider er det alltid greit å få oppdateringer om situasjonen rundt lanseringen av PlayStation 5 og Xbox Series X, så her kommer det.

Bloomberg, som blant annet allerede har skrevet om hvor mye PS5 koster å produsere, har nemlig snakket med kildene sine igjen, og denne gangen sier de åpenbart nok at det vil bli færre PlayStation 5-enheter på markedet de første månedene enn det PlayStation 4 hadde rundt samme tid.

De hevder nemlig at Sony regner med å ha laget mellom 5 og 6 millioner PS5-konsoller før den 1. april 2021. Til sammenligning var det solgt 7,5 millioner PS4 like lang tid etter den lanseringen. Disse tallene kan uansett fortsatt både økes og senkes siden situasjonen utvikler seg, men vi kan være ganske sikre på at PS5 blir sjeldnere enn PS4 de første fem månedene.

Dette skyldes blant annet at selskapet fortsatt regner med enkelte produksjonsproblemer selv om de aller fleste av leverandørene og fabrikkene har begynt å åpne igjen. Bloomberg gjentar at dette for eksempel skyldes de relativt nye og dyre komponentene, men dette skal fortsatt ikke få Sony til å utsette lanseringen fra årets høst til neste vår. Kildene sier ganske klart at sjansen for en utsettelse er minimal med mindre Microsoft gjør det samme med Xbox Series X, og det er ikke lenge siden Xbox-sjefen Phil Spencer sa at tanken på en utsettelse ikke har falt han inn engang.

Kort sagt er det altså ganske tydelig at Sony fortsatt ønsker å lansere PlayStation 5 i år samme hva som skjer, men det kan høres ut som om du bør være tidlig ute når forhåndsbestillingene offentliggjøres fra Sony sin side for å være relativt sikker på å få konsollen de første månedene.