PlayStation 5 får etterlengtet VRR-funksjon denne uken

Da PlayStation 4 og PlayStation 5 fikk nye systemoppdateringer i mars kunngjorde Sony i samme slengen at sistnevnte også ville støtte Variable Refresh Rate (VRR) snart, og ventetiden ble sannelig ikke lang.

Det japanske selskapet forteller at PlayStation 5 skal få en ny oppdatering de neste dagene som bringer Variable Refresh Rate (VRR) til konsollen. Etter å ha lastet ned denne oppdateringen vil VRR i utgangspunktet aktiveres for alle spill som støtter det, noe du kan endre i menyene. Siden vi uansett snakker om spill som støtter det har Sony gitt oss en liste over noen av spillene som vil by på VRR nå i starten:

Elden Ring er altså dessverre ikke inkludert enda, men forhåpentligvis gir FromSoftware oss en oppdatering som fikser det etter hvert. Det er også greit å nevne at det går an å skru på VRR for spill som ikke støtter det engang. Dette kan i noen tilfeller også gjøre bildeoppdateringen og slik bedre, men ikke forvent like store forbedringer som spill som faktisk støtter funksjonen.