PlayStation 5 og tilbehør får grå kamuflasjefarger

Sony har nesten forsøkt å dekke over at PlayStation 5 nå er dyrere ved å pøse på med en rekke andre mer positive nyheter den siste tiden, og her kommer enda en.

Selskapet har vært ganske tause etter at vi endelig fikk nye fargerer på både PlayStation 5 og DualSense, men nå har de offentliggjort et nytt alternativ kalt Gray Camouflage. Du kan se hvor kule produktene ser ut med disse fargene under, og om det frister kjøpe konsollplatene og kontrolleren fra 28. oktober mens headsetet kommer i desember.