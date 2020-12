Du ser på Annonser

I november ga endelig Resogun-skaperne i Housemarque oss endelig bittelitt gameplay fra det PlayStation 5-eksklusive Returnal, men nå har vi fått betraktelig mer.

En gameplaytrailer fra Returnal dukket opp under nattens The Game Awards, og den viser at finnene sitt fokus på intense kamper med iøyefallende presentasjon fortsatt lever i beste velgående selv om de forlater arkadespill. Dermed blir toppen av kransekaken at vi nå vet spillet vil lanseres den 19. mars.