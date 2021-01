PlayStation 5-spillet Returnal viser stor variasjon i gameplaytrailer

Du ser på Annonser

Man merker at Housemarque og Sony virkelig begynner å bli klare for lanseringen av Returnal på PlayStation 5 den 19. mars. Med både små videodagbøker og korte gameplayklipp har finnenes rogue-lite havnet på undertegnedes hypeliste. Det allerede før dagens skikkelige trailer.

Nå har vi nemlig fått en over to minutter lang gameplaytrailer fra Returnal som viser frem noen av de ulike våpnene, ferdighetene og modifikasjonene som kan brukes i kamp mot utallige fiender. Vi får også en indikasjon på at enkelte modifikasjoner også vil svekke oss på noen måter, så det høres ut som om man må veie de positive sidene opp mot de negative, noe som forhåpentligvis øker gjenspillingsverdien enda mer. Du kan lese mer detaljert informasjon om de store mulighetene her.