PlayStation bekrefter at State of Play skjer på onsdag

Sony liker å ha State of Play-presentasjoner i september, så det var veldig forventet da ryktene om en for i år også startet. Mange håpet at den ville inneholde nyheter om Marvel's Wolverine, Hades II, Kingdom Hearts IV, Saros og mer. Vel, jeg har både gode og dårlige nyheter.

Den gode nyheten er at PlayStation bekrefter at en ny State of Play vil starte klokken 20 den 3. september. Den "dårlige" nyheten er at showet bare vil handle om IO Interactives 007 First Light. Vi får se mer enn 30 minutter med gameplay som viser skuddvekslinger, sniking og biljakter og mer mens de danske utviklerne gir oss mye mer informasjon om spillet som skal lanseres en gang i 2026.

Tror du dette blir PlayStations siste State of Play i år, eller har de planlagt en generell State of Play også?