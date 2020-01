PlayStation dropper E3 2020

Sony overrasket en hel verden da de bestemte seg for å ikke være på fjorårets E3-messe, men de aller fleste regnet med selskapet ville komme tilbake i år for å vise frem PlayStation 5. I det siste har det dog gått rykter om at også årets E3-messe må kunne klare seg uten PlayStation, noe som nå har blitt bekreftet.

PlayStation kan nemlig offisielt avsløre at de ikke vil ha noen tilstedeværelse på E3 2020 heller, for de vil i stedet fortsette å fokusere på State of Play-sendinger og egne eventer for PlayStation 5 og spillene som lanseres rundt samme tid.