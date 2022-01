PlayStation får endelig Discord

HQ

I fjor avslørte Sony plutselig at de hadde investert i Discord, og at den veldig populære tjenesten derfor blant annet ville komme til PlayStation en gang i 2022. Etter noen hint for et par uker siden viser det seg at vi ikke kommer langt ut i året før det skjer heller.

Discord forteller at tjenesten nå gradvis vil kunne kobles til PlayStation-profilen din slik at folk ser hvilke spill du koser deg med og gjør det lettere å ha samtaler med folk mens man spiller på PS4 og PS5. Enda flere ting skal komme i fremtiden, men dette er jo en flott start, så hopp inn på Discorden din og koble til PSN ID-en din når det blir mulig.