PlayStation slår seg sammen med Discord

I flere måneder gikk det rykter om at Microsoft var ett av flere selskaper som vurderte å kjøpe Discord, men flere av de samme kildene hevdet forhandlingene ble avbrutt for to uker siden. Det er ikke særlig rart med tanke på kveldens nyhet.

Sony forteller nemlig at de har investert i en liten del av Discord, og i samme slengen inngått en avtale om å integrere den populære tjensten med PlayStation Network i starten av 2022. Dermed kan vi nok være ganske trygge på at det blir mye lettere å kommunisere med hverandre på PlayStation-konsollene, applikasjonen og mer neste år.