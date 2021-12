PlayStation får kritikk for Uncharted: Legacy of Thieves Collection

HQ

Tidligere i dag kunne Sony altså avsløre at Uncharted: Legacy of Thieves Collection slippes på PlayStation 5 den 28. januar. Dessverre var det selvsagt en del ting enkelte virkelig mislikte med annonseringen. For eksempel klager fortsatt mange grinunger i den internasjonale redaksjonen over at man må betale for oppgradering om man eier spillene på PS4. Andre deler av internett har litt mer forståelige klager.

For det viste seg raskt at Sony har fjernet Uncharted 4: A Thief's End og Uncharted: The Lost Legacy fra PlayStation Store nå som PS5-samlingen kan forhåndsbestilles. Personlig tenkte jeg at dette egentlig var greit nok siden de fleste interesserte allerede nok har kjøpt Uncharted 4, fått det gjennom PS Plus, fortsatt kan laste det ned via PlayStation Plus Collection på PS5 eller kjøpe samlingen, men som vanlig er jeg visst bare dumsnill og en som unnskylder store selskaper. Deler av internett har nå blitt fylt med kritiske meldinger som slakter Sony for å ikke la folk kjøpe spillene separat lengre. Jeg kunne forstått dette om det var slik at den avgjørelsen førte til at Uncharted 4-eiere ikke hadde mulighet til å skaffe seg det fremragende The Lost Legacy uten måtte betale for hele den digitale samlingen. Slik er det heldigvis ikke.

De av dere som kun eier Uncharted 4 eller The Lost Legacy på PS4 har nemlig fått Uncharted 4: A Thief's End & Uncharted: The Lost Legacy Digital Bundle helt gratis, så her vil jeg si at det ikke finnes en grunn til å klage. Tar jeg feil?