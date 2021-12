Uncharted: Legacy of Thieves Collection slippes pÃ¥ PS5 i januar

HQ

Så sent som i går spurte SoCRuZ om det ville bli gratis å oppgradere fra PlayStation 4- til PlayStation 5-utgavene av Uncharted 4: A Thief's End og Uncharted: The Lost Legacy, noe jeg svarte vi ville få mer informasjon om veldig snart. Dette skyldes at vi nå har fått det.

For nå har Naughty Dog og kompani avslørt at Uncharted: Legacy of Thieves Collection lanseres på PS5 den 28. januar, og det viser seg at de som allerede har kjøpt A Thief's End, The Lost Legacy eller samlingen av dem på PS4 kan betale 10 dollar for å få disse remasterene. Jeg skriver kjøpt siden de som fikk Uncharted 4 "gratis" med PS Plus ikke får dette tilbudet. De som eier spillene fysisk må som vanlig også ha disse i konsollen for å spille PS5-utgavene. Siden forhåndsbestillingene nå har blitt åpnet får vi også mer informasjon om hvilke oppdrageringer som har blitt gjort.

Det viser seg at vi kan velge mellom tre grafikkmoduser:





Fidelity Mode - Prioriterer å ha en bildeoppløsning på 4K med 30 bilder i sekundet.

Performance Mode - En litt mer stabil utgave av den allerede gode PS4-modusen som byr på 4K som er oppskalert fra 1440p med 60 bilder i sekundet.

Performance+ Mode - Bildeoppløsning på 1080p med 120 bilder i sekundet.



Alle disse modusene vil ha ekstremt korte lastetider, ta nytte av DualSensen sine adaptive skulderknapper og haptiske feedback og by på 3D-lyd.

PC-utgaven skal fortsatt komme "litt senere i 2022", få forvent mer informasjon om krav og oppgraderinger for den neste år.