PlayStation gir oss Uncharted: The Nathan Drake Collection og Journey gratis

En rekke utgivere og utviklere har gitt oss noen meget gode tilbud på spillene sine de siste månedene for å gjøre denne pandemien litt lettere, og nå er det Sony sin tur.

For mens PlayStation Plus-medlemmer allerede kan laste ned Uncharted 4: A Thief's End og Dirt Rally 2.0 "gratis" kan Sony nå også avsløre at alle med en PlayStation 4 vil få Uncharted: The Nathan Drake Collection og Journey gratis fra i morgen og frem til den 6. mai. Selve tilbudet vil altså vare så lenge, men du vil få spillene til odel og eie så lenge du legger dem til i samlingen din.

Samtidig kan selskapet fortelle at de har startet et fond på hele 10 millioner amerikanske dollar, altså over 100 millioner kroner, for å hjelpe indieutviklerne som strever litt ekstra i disse dager, så Sony er snille både mot oss spillere og utviklerne. Tusen takk og klapp på skulderen, sier jeg.