PlayStation har allerede brukt AI-animasjonsteknologi, og du visste sannsynligvis ikke engang at de

Sony bruker AI, akkurat som alle andre i disse dager. Men det er en forskjell i hvordan selskapene informerer om sin bruk av AI-teknologi.

Ifølge Tweak Town ser Sony på AI som et "kraftig verktøy" og har allerede brukt AI-animasjonsteknologi i Horizon: Zero Dawn Remastered.

Nylig presenterte Hideaki Nishino, administrerende direktør i Sony Interactive Entertainment, selskapets tilnærming til bruk av kunstig intelligens i spillutvikling. I presentasjonen nevnes spesielt automatisering av arbeidsflyter, produktivitetsforbedringer og raskere oppgaver som kvalitetssikring, 3D-modellering og animasjon.

Et eksempel som ble trukket frem, var Mockingbird, som er et AI-drevet verktøy som animerer 3D-ansiktsmodeller ved hjelp av performance capture-data. Og denne teknologien har allerede blitt brukt til å remastere Horizon: Zero Dawn. Videoopptak av frisyrer fra den virkelige verden ble konvertert til detaljerte 3D-modeller, noe som reduserte tiden det tok å bygge dem for hånd betraktelig. The Last of Us-utvikleren Naughty Dog og San Diego Studio var blant andre PlayStation-studioer som allerede brukte lignende verktøy.

Nishino la raskt til at "visjonen, designet og den emosjonelle virkningen av spillene våre alltid vil komme fra talentet til studioene og utøverne våre". Med dette i tankene har Sony inngått et samarbeid med Bandai Namco for å utforske hvordan generativ AI kan utfylle de nyeste teknologiene for best mulig å tjene en skapers visjon i videoproduksjon.

AI forbedrer også PS5 Pros visuelle troverdighet, siden teknologien vil tilby spillerne en mer frisk, mer oppslukende måte å nyte favorittfigurene sine på, samtidig som utgiverne får et "mer effektivt produksjonsmiljø".