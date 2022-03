PlayStation har nyhetsfylt State of Play i morgen

HQ

På fredag skrev jeg at mine kilder hevdet PlayStation ville ha en ny State of Play-sending denne uke med mindre de bestemte seg for å utsette den som følge av idiotiske Russland. Det viser seg at Sony har bestemt seg for å følge planen.

Det japanske selskapet forteller at en ny State of Play-sending starter klokken 23 i morgen. Denne vil vare i omtrent 20 minutter, og skal fokusere på spill fra japanske utviklere selv om de også kommer nytt fra andre deler av verden. Dermed er det kanskje lov å håpe på bittelitt nytt fra Final Fantasy XVI, Forspoken, Resident Evil 4: Remake eller noe.