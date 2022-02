PlayStation har seks hemmelige filmer og/eller serier på gang

HQ

Vi visste allerede at PlayStation Productions skal gi oss en Ghost of Tsushima-film og serier basert på The Last of Us og Twisted Metal fremover, men som forventet er disse prosjektene langt fra de eneste.

I et nytt intervju på Sony sine egne sider forteller PlayStation Productions-sjefen Asad Qizilbash at arbeidet allerede er godt igang med seks andre prosjekter også. Akkurat hva disse er basert på ønsker han ikke å si enda, så jeg vil gjerne høre deres tanker. Håper du å se en film eller serie av God of War, Horizon, Astro Bot, Sackboy, Resistance, Killzone, mer Ratchet & Clank, Destiny, mer fra suksessen Uncharted eller hva?