PlayStation kjøper Ubisoft- og Google Stadia-lederens Haven

HQ

Litt over et år har gått siden Jade Raymond, som vel er mest kjent som en av hovedprodusentene av de første Assassin's Creed-spillene og Google sin Stadia-satsing, kunngjorde at hun hadde gått sammen med noen tidligere Ubisoft-partnere for å danne et selvstendig studio som allerede jobbet på et spill eksklusivt til PlayStation. Samarbeidet med Sony har tydeligvis gått ekstremt bra.

PlayStation avslører at de nå har kjøpt Haven Studios slik at utviklerstudioet blir en skikkelig del av PlayStation Studios. En av grunnene til dette skal visstnok være at det utviklerne og det system-fokuserte multiplayer-spillet de jobber med viser et stort potensial. Derfor ønsker Sony altså å eie dem, og på denne måten samtidig gjøre det lettere å gi dem hjelp fra andre enestående PlayStation-utviklere som Naughty Dog, Insomniac og Guerrilla. En meget spennende tanke i alle fall jeg ser frem til å se resultatet av etter hvert.