PlayStation lager gjerne en film eller serie basert på Elden Ring eller Bloodborne

I august fikk vi vite at Sony hadde kjøpt enda flere aksjer i FromSoftware, studioet bak spill som Elden Ring, Bloodborne og Dark Souls-trilogien, men de eier likevel ikke nok til å kunne si altfor mye om hva som skjer med spill. Derimot legges det ikke skjul på at investeringen kan gi andre muligheter.

Hermen Hulst, lederen av PlayStation Studios, sier i et intervju med Reuters at investeringen i FromSoftware selvsagt i hovedsak er med tanke på spill, men at det "ikke er tenkelig" at de film- og serie-skaperne i PlayStation Productions kommer til å ta nytte av dette. En ganske interessant tanke siden Sony allerede eier rettighetene til utviklernes Bloodborne og Demon's Souls, samtidig som at de kanskje kan overtale Bandai Namco til å låne ut Elden Ring eller Dark Souls for å lage en film eller TV-serie basert på de universene.

Hva høres mest interessant ut for deg?