PlayStation Now får Outer Wilds, WRC 10 og mer i morgen

Så har vi altså gått inn i den fjerde måneden av året, og selv om Sony forbereder seg på å slå sammen PlayStation Plus og PlayStation Now i juni har selskapet selvsagt ikke tenkt å la dem gå i glemmeboken mens vi venter.

I morgen er det jo tross alt tid for at nye spill blir en del av PlayStation Now-samlingen, og det er et par godbiter blant dem siden høydepunktene er Outer Wilds og WRC 10 som i tillegg får besøk av Journey to the Savage Planet og Werewolf: The Apocalypse - Earthblood.