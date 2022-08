PlayStation og Xbox krangler om eksklusive spill på grunn av Call of Duty

HQ

Nå som de siste detaljene angående Microsoft sitt oppkjøp av Activision Blizzard granskes av ulike myndigheter spurte det brasilianske konkurransetilsynet noen av de andre store spillselskapene hva deres tanker om saken er. Da svarte Sony blant annet at de tror Xbox Game Studios nærmest vil ødelegge markedet for førstepersons skytespill om de gjør Call of Duty-serien eksklusiv etter hvert, samt vil kunne ha ekstremt stor innflytelse på hvilken konsoll forbrukere velger. Dette siden franchisen er såpass berømt, lages av tusenvis av utviklere, har enorme budsjett og mer, så ingen vil kunne nærme seg storheten uten å nesten stå i fare for å ofre alt. Nå har Microsoft svart.

I svardokumentet skriver Microsoft at Sony og PlayStation har satset på veldig mye på eksklusive spill fra samarbeidspartnere i flere år uten innblanding fra konkurransetilsyn. For å fremheve dette bemerker de at PlayStation sine avtaler med utgivere og utviklere vanligvis ikke stadfester at spillene må være eksklusive på PlayStation 4 og PlayStation 5 eller andre PlayStation-konsoller, men i stedet spesifiserer hvilke plattformer spillene ikke kan lanseres på. For eksempel avslører de at en rekke avtaler Sony har inngått for eksklusive spill spesifiserer at de ikke kan slippes på Game Pass i nærmeste fremtid, noe som enkelt sagt betyr de betaler for å blokkere konkurrenter. Dette i håp om å bremse den enorme fremgangen til Game Pass siden tjenesten vil gi PlayStation veldig sterk konkurranse i det digitale markedet.

Begge parter har altså gode argumenter for sin sak i mine øyne, men Sony må nok bare belage seg på at Activision Blizzard blir en del av Xbox Game Studios siden sistnevnte lover at Call of Duty vil fortsette på PlayStation og PlayStation stadig betraktes som lederen i konsollmarkedet. Så får vi bare se hvordan Xbox sine mange og store oppkjøp de siste årene vil endre på dette fra og med 2023.