Xbox lover at Call of Duty og andre serier fortsetter på PlayStation

Siden Microsoft Gaming-sjefen Phil Spencer og mange andre forståelig nok bare svarer vagt når de blir spurt om fremtidige Activision Blizzard-spill vil slippes eksklusivt på PC og Xbox har vi måtte nøye oss med troverdige rapporter om at i alle fall Call of Duty vil fortsette på PlayStation en stund til. Nå har vi plutselig fått et langt tydeligere svar.

I et ny blogg skriver Brad Smith, Microsofts president, at Call of Duty og andre populære Activision Blizzard-franchiser vil fortsette å komme til PlayStation-konsollene selv etter at avtalene som ble inngått før annonseringen av oppkjøpet utgår.

Selvsagt formulerer også han seg litt forsiktig ved å ikke nevne spesifikke serier, samtidig som at denne bloggen nok publiseres for å lette litt på tvilen til ulike konkurransetilsyn som ser over kjøpet i disse dager, men det høres i alle fall ut som godt nytt.

