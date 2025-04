PlayStation ønsker å tilpasse Astro Bot til en TV-serie eller film

HQ

I løpet av de siste årene har vi sett at spillfilmatiseringer har tatt av når det gjelder filmer og TV-serier. Fallout, The Last of Us, Arcane og flere har høstet mye ros, og selv om filmer som Five Nights at Freddy's kanskje ikke har fått en lignende kritisk mottakelse, trekker de inn nok penger til at studioene innser at det er en potensiell fortjeneste i å tilpasse disse IPene.

I et møte med Variety i forkant av BAFTA Games Awards snakket Asad Qizilbash, sjef for PlayStation Productions, om fremtiden for filmatiseringer fra Sony. I tillegg til Horizon- og God of War-prosjektene, ser det ut til at vi snart kan se en Astro Bot -film eller -serie.

Qizilbash sa at studioet "absolutt" ser på å legge til Astro Bot til sin liste over tilpasninger, og beskrev prosessen for hvordan Sony bestemmer seg for hva de vil tilpasse. "For oss er det: 'OK, vi har etablert en av franchisene våre som et flott spill. Det begynner å få et innebygd publikum. Det vinner priser.' Det er veldig tidlige indikatorer for at vi ønsker å prøve å utvide den franchisen og utvide den IP-en," sa han. "Så vi ser hele tiden på det. Og jeg vil si at det ikke bare er priser og nominasjoner som driver det. Noen ganger har vi IP som bare har gode historier som en skaper virkelig ønsker å adaptere."

Selv om ingenting ennå er bekreftet, med tanke på at spillet viste seg å være en hit, vant flere priser og er sterkt nominert til den kommende BAFTA-utdelingen, ville vi bli overrasket hvis dette var det siste vi hørte om den lille roboten som kunne.