PlayStation Plus byr på Sonic og Shadow of the Colossus i mars

Den siste onsdagen i februar er her, noe som betyr at de neste PlayStation Plus-spillene skal offentliggjøres om det som i skrivende stund er fem timer og ti minutter. Heldigvis trenger vi ikke å vente såpass lenge.

PlayStation Polen, eller i alle fall noe av nettsidene de samarbeider med, har nemlig gjort en tabbe slik at enkelte nettsider nå viser et reklamebanner som avslører at det er remaken av Shadow of the Colossus og Sonic Forces som vil være PS Plus-spillene i mars. Dermed er altså ikke Microsoft de eneste som går for et Sonic i årets tredje måned.

Du har uansett fortsatt seks dager på deg til å legge til Bioshock: The Collection, The Sims 4 og Firewall Zero Hour i samligen din gratis før erstatterne kommer.