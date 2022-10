PlayStation Plus Extra imponerer med GTA og Assassin's Creed i oktober

HQ

Da Sony annonserte oktobers PlayStation Plus Essential-spille for to uker siden fikk vi beskjed om at utvalget for de høyere medlemskapene skulle avsløres i løpet av et par dager. Det skjedde altså ikke, men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves.

Nå har nemlig det japanske selskapet avslørt hva PS Plus Extra og Premium vil by på i neste uke, og det legges til en rekke godbiter undertegnede både har og vil ha det gøy med i alle fall.

PlayStation Plus Extra-medlemmer kan spille disse uten å betale en eneste ekstra krone fra og med den 18. oktober:



De som betaler litt ekstra slik at de har PlayStation Plus Premium får i tillegg disse samme dag: