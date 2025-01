PlayStation Plus Extra / Premium-titler kunngjort for januar 2025

HQ

Sony har kunngjort oppstillingen for PlayStation Plus Extra og Premium: ni nye spill som blir med i tjenesten for Extra-abonnementet, og to klassikere (ett fra PS1 og ett fra PS2), som alle er tilgjengelige fra 21. januar på PS5 og PS4.

Hovedspillet er God of War: Ragnarok, det siste store førstepartsspillet som ble lansert på PS4 (ser selvsagt mye bedre ut på PS5), og slutten på den nordiske sagaen om Kratos og sønnen Atreus. Et annet høyprofilert tilskudd er Yakuza-spin-offen Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, som lanseres i november 2023, og som har den originale karakteren Kazuma Kiryu i hovedrollen.

Når det gjelder klassikere, vil PS Plus Premium-abonnenter kunne gjøre krav på Medievil II, som opprinnelig ble lansert på PlayStation i 2000, og Indiana Jones and the Staff of Kings, en actioneventyrtittel som ble lansert på PS2 (og Wii) i 2009, som forberedelse til Indiana Jones and the Great Circle, som kommer til PS5 neste vår.

PS Plus Extra-spill for januar 2025:

Dette er hele oppstillingen av spill som blir med i tjenesten 21. januar :



God of War Ragnarök



Like a Dragon Gaiden: Mannen som slettet navnet sitt



Atlas Fallen: Reign Of Sand



SD Gundam Battle Alliance



Sayonara Wild Hearts



ANNO: Mutationem



Orcs Must Die 3



Citizen Sleeper



Poker Club



Og de to PS Plus Premium-titlene: