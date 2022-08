PlayStation Plus får Ghost Recon: Wildlands, Yakuza, og mer fremover

HQ

Hele to uker har gått siden Sony kunngjorde at Yakuza 0, Yakuza Kiwami og Yakuza Kiwami 2 blir en del av PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium denne måneden, men nå vet vi hvilke andre spill som også blir en del av samlingene.

Det viser seg at Game Pass ikke er den eneste tjenesten som får Ghost Recon: Wildlands denne måneden, for Ubisofts veldig populære spill sniker seg sannelig inn på PlayStation Plus Extra også i tillegg noen andre små og store spill. Her er hele listen over spill som kommer til PS Plus Extra den 16. august: