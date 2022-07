Yakuza-spillene på vei til PlayStation Plus

HQ

Xbox Game Pass har vokst voldsomt de siste årene. En av grunnene til dette er uten tvil at tjenesten inkluderer en rekke kjente og elskede spillserier. Yakuza var en av de første som virkelig slo på stortrommen, så dagens annonsering må man bare humre litt av.

Sony forteller at Yakuza 0, Yakuza Kiwami og Yakuza Kiwami 2 blir en del av PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium i august, mens Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered og Yakuza 6: The Song of Life (også for Extra-medlemmer) kommer til Premium "senere i år".

Dette er altså på toppen av at Yakuza: Like a Dragon blir et PlayStation Plus Essential-spill fra og med tirsdag.PlayStation Plus Essential-spill fra og med tirsdag, så det blir mye moro for de som liker actionfylte kamper og absurd japansk humor de neste månedene.