PlayStation Plus-medlemmer får Payday 3, High on Life og Pac-Man gratis i februar

HQ

Tiden fortsetter å fly, så vi er allerede inne i den siste onsdagen i januar 2025. Dette betyr at det er på tide for Sony å avsløre spillene PlayStation Plus Essential-medlemmer får gratis i februar.

Det tradisjonelle blogginnlegget kunngjør at PS Plus Essential-spillene i februar vil være Payday 3, High on Life og Pac-Man World Re-Pac. Disse vil erstatte Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered og The Stanley Parable: Ultra Deluxe den 4. februar, noe som betyr at du fortsatt har tid til å legge de tre sistnevnte til biblioteket ditt "gratis".