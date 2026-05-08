PlayStation registrerer et nedskrivningstap på 765 millioner dollar fra Bungie-oppkjøpet

HQ

PlayStation rapporterer et nedskrivningstap på 765 millioner dollar fra oppkjøpet av Bungie. PlayStation kjøpte Destiny, Marathon, og den tidligere Halo-utvikleren for 3,6 milliarder dollar tilbake i 2022. Nå ser det ut til at avtalen ikke helt lever opp til PlayStations forventninger.

I henhold til Sonys siste økonomi for PlayStation ble det registrert et tap på 560 millioner dollar bare i fjerde kvartal av regnskapsåret. For hele året ser vi at tallet hopper til $ 765, og flere tap er mulig også for det kommende regnskapsåret.

Det er ikke vanskelig å se hvorfor PlayStation kanskje ikke er best fornøyd med oppkjøpet av Bungie. Historien om Bungie og PlayStation er veldig lik plattformseierens flerspillerstrategi generelt. Jakten på endeløse drømmer om live-tjenester har gitt PlayStation langt færre suksesser enn fiaskoer. Marathon er kanskje et meget godt anmeldt spill, men det har ikke det massive fellesskapet som Sony sikkert hadde ønsket seg. Likevel går det fremover og oppover for PlayStation, for i den samme rapporten får vi høre hvordan de allerede er i gang med å forberede neste generasjons teknologi.