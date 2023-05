PlayStation Showcase starter med Hyen ... Fairgame$

Den PlayStation Showcase har sparket i gang, og mange av dere som stemte inn for det mest sannsynlig ble like bambusert som oss med den første traileren, som avslørte et sci-fi-actionspill som så veldig ut som det Creative Assembly koker opp med Hyenas, helt ned til skrifttypen og logoen for spillet.

Når det gjelder hva denne tittelen faktisk er, er den kjent som Fairgame$ og er en "konkurransedyktig kuppopplevelse" som kommer fra utvikleren Haven Studios. Betraktet som utviklerens første nye IP, gir dette spillet deg oppgaver med å rane de ultrarike som en slags moderne Robin Hood i jakten på kult bytte.

PlayStation Blog-artikkelen om Fairgame$ legger til at det har til hensikt å være en "ny type PvP-spill med fremvoksende sandkassespill" og at det vil "belønne kreativitet og mestring og levere overraskende historier hver gang du spiller."

Når Fairgame$ debuterer, kommer tittelen til både PC og PS5.