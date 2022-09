PlayStation sier Xbox bare har lovet dem Call of Duty i 3 år til

HQ

Ledere hos Microsoft har ordlagt seg veldig nøye og forsiktig hver gang noen har spurt om fremtiden til Call of Duty-serien på PlayStation. Etter at Brad Smith, Microsofts president, i februar sa at Activision Blizzard sitt flaggskip vil fortsette å komme på Sony sine konsoller etter at det japanske selskapet sin spesielle avtale for serien går ut har personer som Phil Spencer, Matt Booty nøyd seg med å si "i flere år til", "i fremtiden" og lignende ting som kan tolkes på forskjellige måter. Dette er det tydeligvis en grunn til.

I en uttalelse til gamesindustry.biz skriver PlayStation-lederen Jim Ryan at Microsoft bare har lovet å slippe Call of Duty-spill på PlayStation-konsollene i tre år etter at avtalen går ut i 2024, noe han selvsagt mener ikke er tilstrekkelig på så mange nivåer.

Bare for å fremheve hvor barnehageaktig denne krangelen har vært skriver han også følgende:

"Jeg hadde ikke tenkt å kommentere noe jeg hadde forstått skulle være en privat forretningsdiskusjon, men jeg føler det er nødvendig å rette på fakta siden Phil Spencer tok dette til et offentlig forum".

Dermed kan vi nok vente enda en kommentar fra Microsoft etter hvert siden dette uten tvil er et av de siste forsøkene på å få ulike konkurransetilsyn til å stoppe oppkjøpet av Activision Blizzard.