PlayStation sin DualSense Edge-kontroller klar i februar - blir veldig dyr

HQ

Da PlayStation bekreftet en ny DualSense-kontroller i august gjorde detaljene vi fikk mange til å frykte at den blir ganske dyr. Det viser seg at den sannelig ikke blir billig, men nå vet vi i alle fall når den kommer.

PlayStation forteller at DualSense Edge vil lanseres den 23. februar. Den vil da ha en veiledende pris på €239.99 og £209.99 (altså omtrent 2500 kroner). Om du har lyst på noen ekstra analogspakedeler vil disse kunne skaffe for omtrent 250 kroner, så det er ingen tvil om at Sony retter denne oppgraderte kontrolleren for de mest ivrige spillerne. I håp om å gjøre det litt mer fristende å åpne lommeboken har vi også fått en trailer som både viser hva kontrolleren byr på og noen av godene dette kan gi.

Hva synes du? Er den spennende?