PlayStation VR 2 for PlayStation 5 offentliggjort

Sony har vært meget hemmelighetsfulle om hvilke planer de har for PlayStation VR, men i fjor la nok flere av dere merke til at PlayStation-sjefen Jim Ryan sa at det i alle fall ikke komme et virtual reality-headset i 2020 eller 2021. Det var en grunn til at han ordla seg akkurat slik.

Nå kan nemlig Hideaki Nishino, "Senior Vice President" for Sonys "Platform Planning & Management"-avdeling, bekrefte at selskapet utvikler et nytt PlayStation VR-system for PlayStation 5. Han er relativt vag, men lover bedre bildeoppløsning, bredere synsfelt, nye kontrollere som bruker flere av DualSense-kontrollerens funksjoner, mer nøyaktig sporing av både hodebevegelser og kontrollere og ikke minst at det bare vil bruke én kabel for å kobles til PS5.

Som forventet vil ikke dette komme i år, men planen er å ha det klart i løpet av 2022, så forvent mye mer informasjon neste år.