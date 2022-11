PlayStation VR 2 koster over 6000 kroner i februar

HQ

Med en gang Sony annonserte spesifikasjonene til PlayStation VR 2 tidligere i år ante mange av oss at prisen ville bli en god del høyere enn det første, noe som nå har blitt bekreftet.

For Sony avslører at PlayStation VR 2 (sammen med to Sense-kontrollere og hodetelefonene) lanseres den 22. februar, og den veiledende prisen skal være $549.99 / €599.99 / £529.99. Sistnevnte betyr nok at prisen blir rundt 6200 kroner her til lands når butikkene kjemper om å ha lavest mulig pris med mindre det finnes såpass få enheter at de kan ha en høyere pris.

Siden vi nå har fått lanseringsdatoen kan enda flere utviklere avsløre spill de lager for headsetet. Until Dawn: Rush of Blood-skaperne lager et lignende spill i The Dark Pictures-serien kalt The Dark Pictures: Switchback VR, Smilegate har Crossfire: Sierra Squad på lur, Pistol Whip får en skikkelig oppgradering, After The Fall tar turen over og mye mer. Du kan se trailere for 10 av de 11 nylig bekreftede spillene under (Jurassic World Aftermath Collection har ikke fått en), og forvent langt mer informasjon om spill fremover nå som vi har en dato.

